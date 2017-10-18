Acdac impugnará falló emitido sobre Tribunal de Arbitramento

En su más reciente pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) confirmó que impugnará el fallo que emitió en la tarde de este martes 17 de octubre el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

En dicha decisión judicial, se niega el amparo solicitado por los pilotos frente a la resolución mediante la cual el Ministerio de Trabajo convocó un Tribunal de Arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto laboral entre los trabajadores y Avianca. Es decir, los pilotos sindicalizados a la Acdac decidieron no aceptar ni reconocer el fallo.

La tutela fue presentada por Acdac el 5 de octubre luego de que el Ministerio del Trabajo emitiera una resolución para conformar un tribunal obligatorio, una figura que, según la Acdac, resultó ilegal al considerar que no se cumplieron los plazos que otorgó la ley a los trabajadores antes de llegar a dicha instancia.

De paso, los pilotos en manifestaciones expresaron que en cuanto a la determinación de legalidad de la huelga, el fallo emitido la semana pasada por el Tribunal de Bogotá no se encuentra en firme.

Por este motivo, será la Corte Suprema quien tendrá en sus manos la posibilidad de emitir la sentencia definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de dicha huelga.