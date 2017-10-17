Acdac continuará con huelga hasta que haya pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia

Pilotos afiliados a la Acdac siguen esperando que Avianca vuelva a negociar con el sindicato sobre su pliego de peticiones. Foto: Getty Images( Thot )

En entrevista con La W, el capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, confirmó que no hay ningún cambio en el sindicato de mantener la huelga que ya completa un mes en contra de Avianca por lo menos hasta que haya un pronunciamiento en firme de la Corte Suprema de Justicia si dicha huelga es legal o no.

De paso la Acdac, expreso que ante los constantes pronunciamientos de la empresa de despedir a los pilotos que no vuelvan en estas horas a sus labores de ser despedidos, no interpondrá ninguna clase de medida jurídica y por el contrario apelará a que Avianca también espere el pronunciamiento final sobre la legalidad de la huelga.

Finalmente los pilotos afiliados a la Acdac, una vez hicieron un llamado para que el mayor accionista de Avianca, Germán Efromovich decida volver a diálogos y negociaciones con el fin de encontrar una salida a la huelga.