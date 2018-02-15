Acdac busca una compensación del Estado por $83.000 millones

Acdac considera que el Ministerio de Trabajo “prejuzgó y se parcializó a favor de Avianca”. Foto: Getty Images( Thot )

En una solicitud enviada el 9 de febrero por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) a la Procuraduría General de la Nación, el sindicato le solicita al procurador delegado ante el Consejo de Estado que declare administrativamente responsable a la Nación –específicamente al Ministerio de Trabajo– por supuestos daños materiales sufridos por sus afiliados.

Según la solicitud, Acdac considera que la resolución 3744 de 2017, expedida por el Ministerio de Trabajo y que le dio vida al Tribunal de Arbitramento obligatorio entre Avianca y Acdac atentó contra los derechos de los pilotos que estuvieron en el cese ilegal.

Ante lo anterior, el sindicato espera que la Nación pague a sus afiliados una suma cercana a $83.550.000.000 de pesos. Cabe destacar que hasta la fecha, ninguna instancia judicial en Colombia ha cuestionado la legalidad de dicho tribunal y de la Resolución 3744 de 2017.

Según el capitán Jaime Hernández, presidente de la Acdac, el Ministerio de Trabajo “prejuzgó y se parcializó a favor de Avianca”, supuestamente afectando así a los pilotos que entraron en la huelga, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia declararon dicho cese de actividades como ilegal.