A través de una Mesa Única Nacional, Gobierno buscará frenar el paro agrario

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, anunció que se realizará en Bogotá una Mesa Única Nacional, la cual contará con la participación de los principales líderes del paro agrario.

Dicho encuentro que se realizará el viernes 3 de junio y buscará darle fin al paro nacional agrario que ya cumple tres días.

El jefe de la cartera del Interior reconoció que existen dificultades en la movilidad en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño.

Sin embargo se mostró confiado en los avances logrados por los Ministros y funcionarios del Gobierno que se encuentran en varios departamentos trabajando con los líderes de las protestas en acuerdos previos.