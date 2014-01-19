"A parrandear el Carnaval de Barranquilla": Reina María Margarita

Traer los diálogos de paz de Habana hasta Barranquilla y declarar a los jugadores de la selección Colombia caballeros de la orden del Gol, fueron algunos de los 10 mandatos que la Reina del Carnaval de Barranquilla decretó para estos carnavales en la Lectura del Bando.



En el evento que oficializa el Carnaval de Barranquilla, la reina nombró a Diomedes Díaz el ‘Joselito’ de estas fiestas y “propagó el efecto Mandela: Manden la violencia pa´l carajo que la paz es la única vaina buena”.



Espléndida Maqui, la soberana de las fiestas, recibió las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa Elsa Noguera.



Varios grupos musicales, le pusieron sabor a la Lectura del Bando.



Catalina, hermana gemela de la soberana, a quien nombró ‘Princesa’ en estos carnavales interpretó la pieza sabanera La Aventurera.



Más de 10 mil personas disfrutaron del espectáculo ‘Al son del Caribe’ con cientos de bailarines. Los artistas Lina, Petrona Martínez, Charlie Gómez, Álvaro Ricardo, Martín Madera y Fausto Chatela, Martín Elías, Checo Acosta y Kevin Flórez se unieron en esta apertura de las fiestas del Carnaval, en un mismo escenario enmarcado por el trenzado emblemático del sombrero vueltiao.



Juegos pirotécnicos despidieron la Lectura del Bando iluminando aún más la Plaza de la Paz y la Catedral Metropolitana de Barranquilla.



Las reina anunció la 'Cuarta fiesta' y dio cabildo abierto para que se goce el Carnaval de la Arenosa porque "el verbo a conjugar se llama ¡parrandeá!.