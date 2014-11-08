Karen Julitza Solís resultó con quemaduras de tercer grado en el 100% de la superficie corporal murió luego de resultar herida en la explosión de una polvorería clandestina

en el barrio Ciudad Modelo del oriente de Cali.

Según las autoridades médicas del Hospital Universitario del Valle,

otros tres heridos de la emergencia se encuentran en delicado estado de salud

. La explosión se presentó en el tercer piso de una vivienda cuando al parecer, se manipulaba la pólvora. Habitantes del sector denunciaron que desde el año pasado se almacena pólvora en el lugar.

El 3 de octubre se presentó un caso similar en el sector de Navarro, en el suroriente de Cali donde una mujer que perdió las piernas y resultó con quemaduras en el 95% de su cuerpo falleció, además dejó otros dos heridos, uno de ellos perdió una pierna y otro un ojo.

Las autoridades de Cali piden a la comunidad denunciar la presencia de estas polvorerías clandestinas. Las denuncias por manipulación y comercialización de pólvora se pueden realizar directamente al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo al número 6604826.