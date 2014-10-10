​Alias JJ y El Oso fueron trasladados a la cárcel de Cómbita
Los desmovilizados permanecían recluidos en una cárcel de Barranquilla.
Javier Enrique Insignares Toro, alias J.J,
es desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas campesinas en Córdoba y Urabá y Marco
Tulio Pérez Guzmán, alias el oso
.
Perteneció a los Montes de María de las AUC y
fue excluido por Justicia y Paz
.
Ambos
fueron conducidos
hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla para ser trasladados
a la cárcel de Cómbita
en Boyacá.