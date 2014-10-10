6AM W6AM W

Barranquilla

&#8203;Alias JJ y El Oso fueron trasladados a la cárcel de Cómbita

Los desmovilizados permanecían recluidos en una cárcel de Barranquilla.

Javier Enrique Insignares Toro, alias J.J,

 es desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas campesinas en Córdoba y Urabá y Marco

Tulio Pérez Guzmán, alias el oso

Perteneció a los Montes de María de las AUC y

fue excluido por Justicia y Paz

 

Ambos

fueron conducidos

hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla para ser trasladados

a la cárcel de Cómbita

en Boyacá. 

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad