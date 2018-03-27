394 presuntos ladrones de maletas en terminales han sido capturados este año

394 personas han sido capturadas en lo corrido del 2018 por hurto en las terminales de transporte o en los vehículos de servicio público.

El director de la Policía de Tránsito, general Ramiro Castrillón, explicó que la mayoría de las capturas se presentaron en Cundinamarca, con 146 casos; seguido de Bogotá, 56 casos; Medellín, 29 y Barranquilla, 24.

Agregó que la mayor parte de estas capturas fueron por el "trabajo coordinado con empresas de transporte, terminales terrestres y conductores".

Por esta razón, el oficial indicó que los operativos durante Semana Santa para contrarrestar el hurto se intensificarán y pidió a los viajeros informar cualquier actitud sospechosa a las autoridades.