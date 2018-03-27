394 presuntos ladrones de maletas en terminales han sido capturados este año
La Policía de Tránsito incrementó los controles para esta Semana Santa.
394 personas han sido capturadas en lo corrido del 2018 por hurto en las terminales de transporte o en los vehículos de servicio público.
El director de la Policía de Tránsito, general Ramiro Castrillón, explicó que la mayoría de las capturas se presentaron en Cundinamarca, con 146 casos; seguido de Bogotá, 56 casos; Medellín, 29 y Barranquilla, 24.
Agregó que la mayor parte de estas capturas fueron por el "trabajo coordinado con empresas de transporte, terminales terrestres y conductores".
Por esta razón, el oficial indicó que los operativos durante Semana Santa para contrarrestar el hurto se intensificarán y pidió a los viajeros informar cualquier actitud sospechosa a las autoridades.