10 capturados durante intervención en 'olla' de Villavicencio

Así lo confirmó el alcalde de la capital de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien anunció que se han incautado armas, fusiles, marihuana y bazuco.

Así lo confirmó el alcalde de la capital de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien anunció que se han incautado armas, fusiles, marihuana y bazuco.

Zuluaga señaló que la intervención busca desarticular una banda que “lleva muchos años haciéndole daño a la ciudad”:

En el operativo participan más de 500 policías y funcionario del CTI.

