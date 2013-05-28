10 capturados durante intervención en 'olla' de Villavicencio
Así lo confirmó el alcalde de la capital de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien anunció que se han incautado armas, fusiles, marihuana y bazuco.
Zuluaga señaló que la intervención busca desarticular una banda que “lleva muchos años haciéndole daño a la ciudad”:
En el operativo participan más de 500 policías y funcionario del CTI.
