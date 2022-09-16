Estudiantes de zona rural de Lorica se habrían intoxicado con ración del PAE

Al menos 15 menores matriculados en la Institución Educativa San Anterito, del corregimiento que lleva el mismo nombre en el municipio de Lorica, Córdoba, se habrían intoxicado tras consumir alimentos presuntamente en mal estado.

La denuncia fue presentada por los habitantes de esta zona rural, quienes advirtieron que los menores registraron algunos síntomas asociados a cuadros de intoxicación luego de haber ingerido la merienda en el referido plantel educativo.

“Un compañero que hace parte del consejo de padres trajo a mi niña hasta mi residencia porque estaba intoxicada, vomitando. Me voy a la institución y cuando llego veo a muchos padres molestos por la leche, niños vomitando y quejándose por el dolor abdominal que les causó la bebida”, dijo Catalino Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Anterito.

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Al ser consultado sobre el caso, el secretario de Educación de Lorica, Luis Sánchez Mangones, precisó que dos de los estudiantes fueron los que presentaron la sintomatología más severa. No obstante, se activó una ruta de investigación que permita establecer con certeza qué fue lo que generó esta situación.

“Solo han asistido al centro médico dos niños con dolor abdominal, es lo que se ha confirmado, y se informó de otros niños que al terminar la jornada escolar también manifestaron el dolor, pero no asistieron a centro médico, sino que fueron tratados con medicinas locales, pero no han sufrido mayores complicaciones”, dijo el jefe de la cartera municipal.

Según las denuncias de la misma comunidad, no es la primera vez que en esta zona del departamento de Córdoba se registre un caso de estos, asociado a los alimentos entregados en el marco del Programa de Alimentación Escolar.

“En la Institución Educativa Candelaria Hacienda también los niños han recibido alimentos que tienen fechas próximas a vencerse y otras vencidas”, sentenció el líder comunal Robert Dimás.