Petro no escuchó las peticiones de las ligas de usuarios en Andesco

De poco sirvieron las casi cuatro horas que permanecieron apostados en la entrada del Centro de Convenciones del Hotel Las Américas esperando que el Presidente Gustavo Petro parara la caravana de vehículos y descendiera a escuchar sus peticiones.

Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios confirmó a Caracol Radio que la carta abierta al Presidente Petro sobre las tarifas eléctricas pagables y calidad en el servicio, se encuentra del lado del Gobierno Nacional.

“No se detuvo a escuchar a los manifestantes, sin embargo, logramos que la jefe de gabinete recibiera una comisión, dos voceros de las organizaciones de usuarios y recibiera la carta en la que hacemos la propuesta de cambios que se requieren para obtener una decisión de mejorar la tarifa para los departamentos de la Costa Caribe.”

La agremiación también considera que las propuestas frente a la situación de las tarifas del servicio de energía del Presidente Petro no son concretas ni planteadas a corto plazo.

“Me parece que el discurso del Presidente es demasiado general, bastante abstracto, pero no resuelve de manera concreta, el problema tarifario de la Costa Caribe. No oí que fuera a derogar el artículo 318 de la ley 1955 de Duque que es el que genera el régimen tarifario especial y a partir del cual se da y a partir del cual se da la autorización a la Comisión Reguladora de Energía y Gas para definir un régimen tarifario que agrava más la situación de la Costa con relación al centro del país. No encontré respuesta, próxima o cercana por parte del Presidente Petro.”

En la carta abierta dirigida al mandatario hay seis puntos en los que básicamente solicitan que se derogue el régimen tarifario especial transitorio; que no se tenga en cuenta en el cobro de la Región Caribe el cobro anticipado del plan de inversiones; que las rentabilidades de Afinia y AIR-E se ajusten a las inversiones y las redacciones de perdidas; que se aplique un tarifa integral; que las inversiones no afecten la tarifa y que el Gobierno Nacional aplique los recursos presupuestales necesarios.