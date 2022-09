“Necesitamos tener decisiones técnicas y no políticas”: Andesco

En su discurso de clausura del Congreso de Andesco realizado en Cartagena donde el tema principal fueron las altas tarifas del servicio de energía, el Presidente Gustavo Petro habló de la posibilidad de revivir un artículo de una ley vigente durante la administración Duque.

A esta proposición, el presidente de la agremiación, Camilo Sánchez fue claro en afirmar que estos artículos están atados a los planes de desarrollo de cada Gobierno.

“Yo no conozco el decreto que se hizo para hacer eso, no creo que exista, es un articulo de un plan de desarrollo para un período específico, lo planes de desarrollo tienen específicamente el período de Gobierno, no se vuelven vitalicios, entonces hay que revisar mucho eso, porque sino va a haber una demanda muy seguramente, los planes de desarrollo, para eso son, para un período de cuatro años.”

Para Andesco, la situación de las tarifas requiere una decisión urgente y no a largo plazo.

“Necesitamos tener decisiones técnicas y no políticas, eso lo vamos a esperar desarrollar, yo creo que aquí hay una coyuntura, donde también es claro que subieron los precios de una manera muy fuerte del mercado, por la oferta y la demanda y porque a nivel mundial también se ha disparado la inflación del mundo.”

El dirigente también explicó que pretender asumir las funciones de la CREG, donde lo público y lo privado se puedan aliar y no que funcione como un mercado sino como un derecho, no es tan de corto plazo, que es lo que necesitan los usuarios en estos momentos.

“Lo que le estamos proponiendo nosotros tiene mucha más facilidad, lo que estamos diciendo es que hay un punto que perjudica bastante que son las pérdidas que están incorporadas a la factura y que eso representa más de un 30%.

Destacó que hay que revisar el mejor indexador en un punto medio entre el productor y el usuario.