Veedurías pidieron que Afinia condone deudas de usuarios a Electricaribe

Las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica han generado manifestaciones y mucha preocupación entre los habitantes del departamento de Bolívar, problemática que ya ha generado la intervención del gobierno nacional a través del Ministerio de Minas, y un pronunciamiento de la misma EPM, propietaria de Afinia.

Sin embargo, un grupo de dirigentes sociales de Cartagena mediante una comunicación está solicitando en primera instancia al presidente Gustavo Petro, que realice las gestiones necesarias con el fin de que los usuarios no asuman la cartera de la extinta Electricaribe.

Para Héctor Pérez Fernández, presidente de la Veeduría Popular por Cartagena y Bolívar, estos cobros que dejó pendiente la anterior compañía deben ser retirados de la facturación que está llegando mensualmente, para aliviar la carga económica de familias bolivarenses en materia de servicios públicos.

“Es importante que Afinia no siga cambiando los medidores en forma ilegal y violando el debido proceso. Que se ordene no seguir adelantando cortes del servicio de energía por deudas pendientes e inexigibles de Electricaribe en liquidación; también que esta empresa se abstenga de incluir en las facturas de consumo de energía a sus usuarios, los costos inherentes a las pérdidas no técnicas y que se cobre deudas sin ser autorizadas o consensuadas”, expresó el abogado Pérez.

Así mismo el veedor también hizo un llamado a la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, y le recordó que su función no es pedirle a los usuarios que paguen.