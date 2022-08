Capturaron banda dedicada a robar con escopolamina en Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fueron capturados dos hombres y una mujer en un almacén de cadena de la ciudad cuando realizaban compras de electrodomésticos con tarjetas robadas a ciudadanos que habían escopolaminado.

Según las autoridades, estas personas a través de redes sociales contactaban sus víctimas, principalmente hombres de mediana edad, con una mujer que aprovechaba sus atributos para luego escopolaminarlos cuando la invitaban a salir a un sitio de rumba o a sus casas.

“Las capturas se realizaron en coordinación con la Red de Apoyo de Grandes Superficies, cuando los dos hombres y la mujer realizaron compras avaluadas en $7 millones con las tarjetas que habían hurtado”, indicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El informe que conoció Caracol Radio indica que las detenciones fueron efectuadas debido a que estos delincuentes generaron sospecha al personal de seguridad del establecimiento comercial, al momento de realizar las compras.

Un testimonio:

Adalber Mora, es un ciudadano que el pasado fin de semana fue víctima de la escopolamina en el barrio Calarcá, precisamente contó que cuando llegaba a casa, una mujer se le acercó y en cuestión de segundos perdió el conocimiento, pero también sus objetos de valor.

“Ella se me acercó, me preguntó algo, movió las manos, luego sentí mareo, al parecer me suministró escopolamina, desperté hasta el domingo confundido, le avisé a mi familia, se me llevaron los documentos, dinero en efectivo, un arma de fuego con 24 cartuchos, el celular entre otros elementos”, dijo Mora.

Como esta persona, varios ciudadanos han denunciado en la Capital del Tolima ser víctimas de este tipo de delincuentes que bajo esta modalidad atentan contra la salud y los bienes de los ibaguereños.