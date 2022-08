¿Qué ha pasado con el dinero embargado del SETP de Neiva?

El pasado 16 de agosto, el gerente del SETP Faiber Sandoval en diálogo con Caracol Radio, respondió sobre la situación que tiene represados cerca de $3.000 millones para la ejecución de las obras en el intercambiador de la USCO.

Explicó que es un dinero que aún no ha girado el Gobierno Departamental, al parecer, por falta de procedimiento a la hora de especificar que los recursos tienen la destinación específica para el proyecto.

“Los recursos son de un convenio que se firmó con el Gobierno Departamental, donde el departamento del Huila pone todos los recursos necesarios para la ejecución del contrato, pero en su momento dado no realizaron el respectivo procedimiento de respetar las las vigencias que respaldan financieramente el proyecto”, explicó

Es de recordar que, el mandamiento de pago fue solicitado por el consorcio Usco, responsable de la construcción del proyecto, alegando morosidad de la entidad en el pago de las últimas facturas.

Ante esta situación, el secretario de Hacienda del Huila Andrés Muñoz, respondió que, al parecer, las cuentas de cobro presentadas por la Administración Municipal no han cumplido con los requisitos legales para realizar el desembolso.

“No tenemos cuentas de cobro para poder proceder a pagar…. A nosotros nos presentaron una cuenta de cobro en 2019 que no tenía todos los soportes … por eso no se realizó el pago y de ahí en adelante no hemos recibido una cuenta que tenga el visto bueno del supervisor del contrato quien certifique que realmente se hicieron las obras conforme al contrato” respondió el funcionario.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer por parte de la Administración Municipal, las observaciones ya están siendo revisadas y se espera que a finalizar el año el embargo ya se haya subsanado.

Es de recordar que el proyecto fue construido en un área de 2,5 hectáreas incluyendo un puente elevado de 56 metros lineales, un deprimido, zonas peatonales y ciclovía, con sus amoblamientos y zonas verdes.

En este sector fueron intervenidos 7.500 metros cuadrados de espacio público y 4,5 kilómetros de vía que quedarán totalmente ejecutados antes del 31 de diciembre.

La obra tuvo una inversión superior a los $36.000 mil millones, de éstos $30.000 millones fueron financiados por el Gobierno Nacional a través de Findeter con tasa compensada y el Ministerio de Transporte, con los aportes y la gestión de la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y otras entidades que hicieron causa común para sacarla adelante.