Concejo hunde nuevamente proyecto que busca venta de UNE

La administración de Medellín presentará nuevamente el proyecto a otra comisión.

Tras una discusión de por lo menos cinco horas, el concejo de Medellín hundió por tercera vez el proyecto de acuerdo con el que EPM pedía autorización para activar la cláusula de protección del patrimonio público que tiene en TIGO UNE.

Los concejales de la ciudad expusieron sus argumentos a favor y en contra de dicho proyecto, entre ellos, Aura Marleny Arcila quien aseguró que luego de conocer la cláusula de confidencialidad que firmó EPM con Millicom, cuando hicieron la fusión les genera tranquilidad para entender la urgencia con la cual ha presentado el proyecto la administración de Medellín.

“Todos estuvimos en Empresas Públicas de Medellín en esa sesión privada, en donde tuvimos oportunidad de conocer de primera mano esta cláusula, firmamos un documento de confidencialidad, pero yo creo que después de esa reunión se generó un nivel de confianza, por eso, yo apoyé inmediatamente la solicitud y la había hecho inclusive también en el sentido de que si esa inquietud estaba en el seno del Concejo había que deslegitimar la idea de que EPM estaba diciendo lo que no era o estaba mintiendo”, expresó la concejal Arcila.

Sebastián López insistió en que sigue la desconfianza con una administración que a su juicio no ha manejado de manera adecuada a EPM y que por eso no pueden darle un cheque en blanco a Daniel Quintero. Agrega que es necesario que acepten las condiciones que planteó el Centro Democrático, es decir, destinar a gastos específicos los recursos que salgan de la venta de esas acciones.

“Ya hoy lo que hay es una secretaría de despacho que recibe órdenes directas del alcalde de Medellín y no se cuestiona, entonces, no nos vengan a decir acá que ustedes como administración, como Alcaldía de Medellín y Daniel Quintero hace todas las semanas haya un escándalo político distinto y a nosotros no nos digan que tenemos que venir aquí a aprobar a ojos cerrados cualquier tema, aquí hay que revisarle hasta la última coma al alcalde Daniel Quintero, por mentiroso”, sentenció López.

Por su parte, Jorge Carrillo, gerente de EPM aseguró que atendiendo a esas dudas y cuestionamientos de los concejales explicaban en que se iban a invertir esos recursos.

“Entendiendo preocupaciones razonables de algunos concejales nosotros nos hemos comprometido públicamente inicialmente así lo establece también el proyecto de acuerdo y en la creación de cuentas de destinación específica que eviten un tema que para nosotros es fundamental y es que estos recursos no se vayan en costo y gasto”, dijo el gerente.

La compañía ya cuantificó los gastos adicionales que le traerán si no se logra la venta de las acciones.

“En este escenario nosotros ya estamos proyectando con la información que tenemos hoy potenciales capitalizaciones de EPM a UNE por el orden de un billón de pesos, eso lo que quiere decir es que por la decisión que ustedes tomarán si es negativa dejarían de ingresarnos un valor de 2,5 billones de pesos y además tiene la consecuencia que nos pone a capitalizar un billón o sea la decisión costó 3,5 billones”, agregó Jorge Carrillo.

Al término de la votación, tres en contra y tres a favor de ese proyecto de acuerdo, que se hundió en la comisión primera, el secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado aseguró que presentarán el proyecto nuevamente a otra comisión en la que esperan contar con mejor suerte.