Solicitan más inversión y campañas de seguridad en el Parque Tayrona

Un grupo de turistas españoles denunció mala atención y poca información en el Parque Nacional Natural Tayrona, pues, indicaron que los funcionarios de Parques Nacionales que operan esta área protegida no les explicaron a detalle cómo era el lugar y las llegadas a las diferentes playas.

Ante esto, CARACOL RADIO consultó a Dagoberto González, operador de servicios turísticos dentro del Parque Tayrona, quien señala que las personas antes de llegar a un destino deben informarse e ilustrarse muy bien.

"Es responsabilidad del visitante obtener información previa del lugar al que va a asistir para que pueda corroborar si está preparado físicamente para afrontarlo, como es el caso del Parque Tayrona, que es una zona exigente", dijo Dagoberto.

Añade que el Parque Tayrona es un bosque denso, "hay zonas que no son adecuadas para niños, adultos mayores o personas con alguna limitación física. Al momento de poner una queja debemos autoanalizarnos y saber que escogimos mal el destino, no por que este sea malo, sino porque no nos informamos bien acerca de este".

El Tayrona es el segundo parque más visitado de Colombia, es el atractivo principal de Santa Marta y, según Dagoberto, "es importante que los visitantes conozcan que hay temporadas mucho más movidas que otras. Hay fechas en las que tiene mucha demanda, a veces los procesos son lentos, pero hacen parte de la dinámica de la cantidad de visitantes que llegan a este lugar".

Otra de las quejas de los turistas españoles se basó en los arrieros que prestan el servicio de llegar a caballo a las distintas playas, en su momento se conoció que serían retirados del Parque, sin embargo, continúan prestando sus servicios, según Dagoberto porque "hubo cambio de Gobierno, esto había avanzado, pero es necesaria la concertación para conocer que otras alternativas de trabajo tendrán las personas que se dedican a esta labor".

Por otro lado, líderes de la zona como Alex Pinzón, reclaman mayor inversión en la zona del Parque, señala que la comunidad aledaña que presta sus servicios a los visitantes necesita mayor acompañamiento de Parques Nacionales y de las autoridades para mejorar la oferta e ir aumentando la calidad de los servicios que aquí se prestan.

Caracol Radio también consultó al Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, pues, a través de un convenio suscrito con Parques Nacionales, se presta el servicio de salvavidas.

El capitán Ricardo Chaín, comandante de los Bomberos, indicó que "el trabajo es permanente, allí están nuestras unidades desplegadas, no solo manteniendo la seguridad de los visitantes, también capacitándolos para que sepan que no deben ingerir alcohol ni realizar maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo su vida".