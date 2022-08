Turistas y naturaleza desprotegida en el Tayrona: ¿Quién lo resguarda?

Durante años se ha hablado de las problemátcias que aquejan a los caballos que son usados como paseadores en el Parque Tayrona y hasta el momento, nadie ha podido regular este tipo de transporte, ni abogar por la protección de todos los animales que integran esta zona natural del país.

Caracol Radio ha investigado y denunciado que los caballos no tienen la talla para soportar el peso de algunos turistas, ni cuentan con herraduras para realizar los paseos; por lo que en 6AM habló Raúl Santi, quien ha sido testigo del maltrato de estos animales y de los delicados problemas que enfrentan los turistas que desean visitar esta zona del país.

El cantante contó que lo que se vive en el Tayrona es una "odisea" porque el sol, las demoras en la entrada, la compra de la boleta que "tiene un seguro que no sirve para nada", y a esto se le suma que no existe ninguna asistencia de primeros auxilios en caso de que pasara algo a niños o adultos mayores.

"La caminata practicamente es una escalada de riego, vi una desprotección absoluta, pesonas que no son advertidas que si tienen problemas cardiovasculares no pueden caminar. No hay asistencia de primeros auxilios", aseguró.

Para Santi, "la caminata del Tayrona es para personas preparadas y no del común, pero preocupa el hecho de que no adviertan sobre los riesgos que existen", y asegura que es un riesgo absoluto también para los caballos.

Leer más:

El cantante confirmó lo que fue motivo de investigación por parte de Caracol Radio y las problemáticas que aquejan a los turistos y a los animales del parque natural, muy concurrido durante todo el año.