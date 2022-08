“El alcalde de la época direccionó todo”: Basilio Vicens

Basilio Vicens, ex director de la Cultura de la Alcaldía de Ibagué, catalogó como injusta la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años que le impuso la Procuraduría por el caso de la firma de un convenio para el alumbrado navideño 2016 con la Corporación Festival Folclórico Colombiano.

En diálogo con Caracol Radio, aseguró que solo estuvo encargado de la Secretaría de Cultura durante siete días, tiempo en el que firmó un documento que fue elaborado por los asesores del municipio para adelantar el convenio, incluso aclaró que no suscribió un acta falsa en la que se autorizó a la entidad tercerizar los recursos.

“No entiendo porque recibo esta sanción, yo no fui el ordenador del gasto, ni ordené que se hiciera este convenio, recibí instrucciones sobre el documento que habían revisado por lo menos ocho abogados, todo fue aportado en el proceso”, sostuvo.

Relató que, ante la Fiscalía se denunció la falsificación de la firma, pero hasta el momento no se conoce el desenlace del proceso, situación que también puso de conocimiento a la Procuraduría, entidad que pareciera que no tuvo en cuenta esta prueba.

“Por esa denuncia que interpuse, hay un proceso paralelo en lo penal, me reitero yo no firmé ese documento, incluso la jefe de la oficina jurídica de la época aseguró que nunca conoció esa autorización que no tiene sello ni nada”, dijo Vicens.

El ex funcionario cuestionó que al ex alcalde Jaramillo solo fuera sancionado con el pago de $82 millones, cuando él era el ordenador del gasto, el jefe y quién daba las ordenes de la contratación, mientras que a los subalternos si los crucificaron.

“Fue un beneficio para el ex alcalde, puede ejercer cualquier cargo público pagando la sanción económica, él conocía previamente todo, había unas órdenes y las daba el alcalde de la época”, mencionó.

Por último, aseguró que va a apeló la decisión porque cree que es injusta la sanción, debido a que presentó todas las pruebas, aunque pareciera que no hubiera entregado la información solicitada.