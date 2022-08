Fin a la búsqueda del desaparecido en el río Mogoticos

Una semana duró la intensa búsqueda de Néstor Vesga, un joven de 19 años que desapareció en el río Mogoticos en Santander, cuando compartía de un paseo con algunos amigos.

Aunque trataron de hallarlo con el apoyo de buzos y con arduas jornadas, 8 días después del reporte de desaparición no se obtuvieron resultados.

Por eso y según el capitán Jorge Peña del cuerpo de bomberos de Bucaramanga organismo de socorro que apoyó la búsqueda, aseguró se dio por terminada la labor.

"Ya en los puntos en donde sospechábamos que podía estar el cuerpo, pues no está. Realizamos inmersiones y pudimos concluir que el cuerpo no está ahí, realizamos el mejor trabajo pero ya tendremos que esperar a que el río haga lo suyo", dijo Peña.

Lo anterior significa que los organismos de socorro terminaron la búsqueda y que los familiares y amigos de la víctima, oriunda del municipio de Valle de San José tendrán que esperar que el mismo río Mogoticos lo expulse, lo que puede tomar varios días.