Mujer denuncia que un sujeto le toco sus partes intimas en la calle

Caracol Radio hablo con Emily, una joven que vive en el sector del Portal Américas en la localidad de Kennedy y quien fue otra víctima del acoso sexual callejero, ella nos cuenta como un sujeto se le acercó, la intimidó y sólo porque tenía puesto un vestido la empezó a tocar y besar.

"Se me acerca un hombre y a lo que yo reacciono pensando que me iba a robar, cogí el bolso y lo esquive, pero él me respondió "¿tan feo le parezco que la asuste?", tuve mucho miedo porque después de eso me agarro fuerte de la cintura y me empezó a besar, yo trataba de pegarle, pero nada funcionaba, y el tipo empezó a manosearme y metió su mano debajo de mi falda", dijo Emily.

Aseguró que a pesar de que gritaba y pedía auxilio ninguna persona la ayudo, solo un joven extranjero quien llegó como ella cuenta como un ángel para salvarla.

"Muchas personas pasaban, pero nadie me quiso ayudar, solo un muchacho venezolano que le pego y lo quitó de encima mío", aseguró.

Finalmente aseguró que cuando ella quiso hacer la denuncia, las autoridades le dijeron que si no tenía la cédula o identificación del hombre no se podía hacer nada.

"Hago esta denuncia pública por acá, porque me acerca a las autoridades les mostré el vídeo pero me dijeron que no se ponía hacer nada, solamente me dijeron que tenía que tener el nombre del sujeto y su número de identificación".