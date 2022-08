Mujer con discapacidad denuncia discriminación en un banco de Pereira

Un nuevo caso de presunta discriminación está denunciando la Red de Personas con Discapacidad del departamento de Risaralda que involucra a una mujer con discapacidad visual y una entidad bancaria de la capital risaraldense que, según expresó la mujer, no le brindó las garantías de accesibilidad necesarias para retirar dinero de su cuenta.

La mujer relató que para acceder a su dinero, le indicaron que debía pagar la suma de 8 mil pesos, o de lo contrario, realizar el retiro en un cajero electrónico que no cuenta con las condiciones para una persona con su discapacidad y la respuesta de la persona que la atendió fue que ese servicio estaba en otros países pero no en Colombia.

"Fui a sacar dinero en el banco donde tengo mi nómina, por ser una persona con discapacidad visual debía acceder a un cajero personalizado y por ello me cobraban 8.000 mil pesos, yo no puedo retirar en los cajeros normales porque no están acondicionados para personas que tenemos discapacidad. Antes no cobraban ahora debemos pagar por sacar dinero. No podemos tener una independecia y lo que me pasa a mi le sucede a otras personas. La respuesta por parte del banco es que ese es el servicio que me ofrecían o que me buscara otra institución", relató la mujer víctima de discriminación.

La petición de las organizaciones de personas con discapacidad es que las condiciones de atención para ellos garanticen accesibilidad de acuerdo a sus diferentes condiciones, y que el trato por parte del persona de las entidades bancarias, sea más respetuoso.