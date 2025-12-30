Grupos armados estarían ingresando a viviendas con lista en mano en el Catatumbo: Ministerio Público

Catatumbo

Personeros del Catatumbo advierten que, en medio de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN en el corregimiento Filo El Gringo, municipio de El Tarra, grupos armados ilegales estarían ingresando a las viviendas con listas en mano para sacar a miembros de la población.

“Estamos preocupados. Tuvimos una reunión virtual con los 13 personeros para analizar la situación de orden público frente a lo que viene ocurriendo. Se han presentado hechos como la incineración de algunas viviendas y, al parecer, los grupos armados están entrando con listas en mano para verificar antecedentes de las personas en el corregimiento. Desde el Ministerio Público estamos alertando al Gobierno Nacional y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues el 30 de diciembre podría generarse un desplazamiento masivo”, aseguró Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña.

Desde las instalaciones del Ministerio Público informaron que han llegado familias con niños en condición de discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y personas visiblemente alteradas por la situación. “Hemos requerido la atención del área psicosocial de la Unidad para las Víctimas, debido al estado de nerviosismo de muchas de estas personas. Alrededor de 100 personas han llegado en bloque y están a la espera de ser recepcionadas. De igual manera, varias familias han acudido a la Defensoría del Pueblo”, indicó el funcionario.

El Ministerio Público aseguró que el número de desplazados continúa en aumento. “La situación es bastante compleja. A la fecha, ya tenemos cerca de 30 núcleos familiares recepcionados en la Personería de Ocaña. Hemos decidido iniciar la toma de declaración por un nuevo hecho de desplazamiento masivo que se presenta en el corregimiento de Filo El Gringo, y todo indica que la situación podría agravarse con los nuevos acontecimientos”, agregó Bohórquez.

Los personeros hicieron un llamado a los grupos armados para que permitan la habilitación de un corredor humanitario que facilite la salida de la población civil ajena al conflicto. Asimismo, indicaron que se preparan para continuar atendiendo a las personas desplazadas que, según las autoridades, seguirían llegando a Ocaña y otros municipios de Norte de Santander.

Entre tanto, un número creciente de personas provenientes del Catatumbo comienza a llegar a la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, huyendo del conflicto armado que se intensifica en esta región del departamento.