Mujer en Pereira denuncia que fue abusada sexualmente por un taxista

La mujer se ha pronunciado por medio de videos en redes sociales en los que relata cómo el pasado 28 de julio fue abusada y obligada a hacer tocamientos a las partes íntimas de un taxista, cuando este se desvió del camino llegando casi a una zona rural de la capital risaraldense, después de que la mujer abordó el vehículo para dirigirse a su residencia en el barrio Cuba.

La mujer, que hace parte de la comunidad LGTBIQ, expresó que abordó el taxi con una amiga y, después de dejarla le pidió al taxista que la llevara a su destino pero este tomó un camino errado y aunque le solicitó que cambiara de dirección, el hombre se rehusó y no se detuvo hasta llegar al sitio donde, según indica la víctima, abusó de ella.

"Quiero denunciar públicamente que fui abusada y obligada a hacer cosas indebidas por un taxista, llevándome obligada a un lugar que yo no quería, me transportó al barrio San Jóse para así mostrarme sus partes íntimas y forzándome a que lo tocara y me decía que si me gustaban los hombres", manifestó la víctima.

Frente a este caso, el presidente de la Fundación Plataformas, José Fernando Giraldo, manifestó que la organización interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que los colectivos LGTBIQ, reiteran el llamado a esta entidad para que haga efectivas las investigaciones de los casos de agresión y abusos contra la población sexualmente diversa y que además, active rutas de atención.

"Estos hechos se encuentran en la Fiscalía. La mujer que pertenece al grupo LGTBIQ ya está con rutas de atención; sin embargo, se hace un nuevo llamado a todas las autoridades para que se activen todas las rutas de seguridad a los miembros de la población sexualmente diversa. Es un fuerte llamado para la Fiscalía a que hechos como este no sigan siendo parte de los números y los indicadores porque no pasa nada después de las denuncias", agregó Giraldo.

Por el momento, no se conoce la identidad del taxista que habría abusado de la mujer, el número del lateral o placa del vehículo, ni la empresa a la que estaría vinculado. Sin embargo, la ciudadanía y las organizaciones de población sexualmente diversa y defensoras de derechos humanos, piden a las autoridades que el caso se investigue y se inicie el proceso legal al que haya lugar.