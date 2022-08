Feria de Servicios del SENA recorre Manizales, Supía, Risaralda y Aranzazu

Con el propósito de socializar con la comunidad y el sector empresarial la oferta de servicios con los que cuenta el SENA Caldas en materia de formación, empleo, emprendimiento y certificación de competencias laborales; la entidad estará realizando, entre el 3 y 6 de agosto de 2022, una Feria de Servicios itinerante que estará en Manizales, Supía, Risaralda y Aranzazu.

“Con todos estos servicios, la idea es impactar a la comunidad de manera directa, allá en sus propios territorios y que al SENA lo observen y lo perciban como una herramienta para mejorar las oportunidades de las familias y de toda la comunidad”, indicó Érika Alzate, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas.

De acuerdo con la agenda, la primera jornada se realiza el 3 de agosto en Manizales, en donde cuentan con atención permanente en las oficinas del tercer piso del edificio Esponsión, allí se realiza una jornada especial con enfoque pluralista y diferencial para población víctima del conflicto y en condición de vulnerabilidad.

Durante la actividad, estará apoyando a los ciudadanos en el proceso de inscripción de hojas de vida en la APE y tendrán el servicio de orientación ocupacional e intermediación laboral.

El 4 de agosto, la feria tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de Supía, esta irá desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., adicional a esta actividad, tendrán el servicio de orientación a estudiantes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Centro Cívico Cultural; el encuentro con empresarios en el punto Vive Digital iniciando a las 10:00 a.m. y hasta las 12:00 m.; y un espacio de orientación a emprendedores entre las 2:00 y las 4:00 p.m. en el Centro cívico.

Para las juntas de acción comunal estará la jornada, Potenciando las JAC, esta será en el punto Vive Digital de 2:00 a 4:00 p.m.

A Risaralda la Feria de Servicios llegará el 5 de agosto, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el parque principal. Allí tendrán disponible el proceso de inscripción a oferta virtual titulada y complementaria, orientación ocupacional e intermediación laboral, además de la oferta de servicios.

Para el norte de Caldas la jornada será en Aranzazu, el sábado 6 de agosto, desde las 8:300 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el parque principal de la localidad, donde estarán recolectando hojas de vida para quienes quieran aplicar a vacantes para operario agrícola para Cartama.

Esta jornada, que además cuenta con asesoría para todos los servicios que presta la entidad, hará parte de la fiesta campesina que se realizará en el municipio.

