“No tengo procesos ni intereses políticos: organizador de protesta de Manga

El veedor David López, organizador de la protesta del barrio Manga que busca bloquear el puente Román por el abandono de la administración distrital, le respondió al alcalde de Cartagena por sus recientes declaraciones en Caracol Radio, donde señaló que él tiene “intereses políticos” y pagó cárcel por un proceso en su contra.

López tildó de “mentiroso” al mandatario y aseguró que está tratando de desvirtuar todas las denuncias que ha hecho la comunidad frente al mal estado de los puentes y la malla vial.

“Estamos ante un alcalde mentiroso. Señor alcalde usted que ha dicho que la viejita chismosa es el concejal Javier julio Bejarano, la viejita chismosa es usted, que en lugar de estar gobernando, en vez de estar buscando la solución, se dedica es a desvirtuar y atacar las personas que denuncian o pelean por el bien de Cartagena”, manifestó el veedor.

El reconocido líder aseveró que es falso que ha sido condenado y pagado cárcel por algún proceso jurídico, incluso, confirmó que fue absuelto por una juez de la ciudad de Cartagena.

“Eso es totalmente falso. Fui encartado en un proceso jurídico, me pusieron una trampa y la juez segunda penal especializada de Cartagena en el juicio dijo aquí no hay ninguna prueba que vincule al veedor David López con estos delitos y me absolvieron de toda culpa y de todo cargo, actualmente no se me sigue ningún proceso”, agregó.

Por último, el veedor explicó que para esta manifestación pactada para este miércoles 3 de agosto a las 5 de la tarde participará la Junta de Acción Comunal y toda la comunidad del barrio Manga.

“No coma de chismes por favor lo que estamos haciendo es un acto público no tengo intenciones políticas. También es mentira que los habitantes de manga no participarán, ellos no querían una protesta con quema de llantas que obviamente les expliqué que era un mecanismo de presión para llamar a la prensa y mirar el estado de abandono de la administración”, puntualizó.