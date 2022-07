“Tiene propósitos políticos”: Dau sobre organizador de protesta en Manga

A través de los micrófonos de Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, William Dau, cuestionó la protesta en donde se bloqueará el puente Román por el abandono del Distrito y aseguró que su organizador presuntamente tiene “propósitos políticos”.

“La gente seria no va a paralizar lo han dicho de manera clara. La persona que ha dicho que van a cerrar, que van a quemar llantas, es una persona que tiene sus propósitos políticos, es una persona que tengo entendido, no me consta, fue condenado penalmente y pagó cárcel. No es una persona de fiar”, expresó.

El mandatario manifestó que parte de los recursos de la Alcaldía que estaban destinados para la malla vial ahora serán cambiados para el arreglo de los diferentes puentes del barrio de Manga que están deteriorados.

“A los puentes de Cartagena nunca se le había hecho mantenimiento fue nuestra administración quien contrató el estudio, el diagnóstico y el análisis del estado de todos los puentes de la ciudad, nosotros lo hicimos con buen sentido de lo que se necesita. Nosotros contratamos ese estudio que arrojó todas las fallas en los puentes y ahora el distrito tiene que cambiar sus prioridades para ir a eso. Entonces un dinero todo estaba destinado para arreglo de vías ahora va a tener que ser cambiado para puentes porque todo el mundo piensa que aquí hay una cantidad ilimitada de dinero”, puntualizó.