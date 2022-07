Juliana Enciso recibió amenazas por defender joven que denunció ser acosada

Este es el caso de la joven Laura Osorio, quien denunció ser acosada sexualmente por tres funcionarios del sistema de transporte masivo Megabús, quienes le pronunciaron palabras soeces por la forma en la que iba vestida y ella, manifestó su descontento por medio de redes sociales, volviendo viral la situación.

De inmediato diferentes líderes políticos de la ciudad y el departamento, expresaron su solidaridad con la joven y el rechazo a esta situaciones que vulneran los derechos de las mujeres. Una de estas personas fue la diputada Juliana Enciso, quien manifestó que después de pronunciarse frente a este caso, recibió amenazas en su contra.

"Quiero manifestar que luego de pronunciarme en defensa de una mujer pereirana en la estación de Megabús, recibí amenazas. Me trataron de "deje de ser sapa porque puede amanecer con moscas en la boca"; y más que sentir miedo siento mucha rabia porque nosotros debemos proteger la vida de las mujeres y el respeto que se merece una mujer no lo determina el largo de su falda, porque no me van a callar, vamos a seguir defendiendo la vida de todas nuestras mujeres", manifestó.

La principal solicitud de la joven que realizó la denuncia, de la ciudadanía que ha expresado su indignación y de diferentes líderes sociales y políticos, es que desde la empresa Megabús, tomen las medidas correctivas pertinentes con estos funcionarios de la organización, pues esto se considera un caso de violencia de género.