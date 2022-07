Fenómeno invernal en Risaralda no tiene precedentes desde hace 70 años

La ola invernal parece no tener fecha de terminación en el país y específicamente en el departamento de Risaralda donde se ha registrado un incremento de las precipitaciones en las últimas semanas. Y es que las autoridades han indicado que la temporada de lluvias podría extenderse hasta finales de este año e incluso, hasta principios de 2023.

De ocurrir esta prolongación de las lluvias en el departamento, se acumularían tres temporadas invernales seguidas en esta zona del territorio colombiano, fenómeno que, según indicó Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, no ocurre desde el año 1950.

"Hay una probabilidad de que el fenómeno de La Niña se extienda hasta el 2023 y, si esto ocurre, se estaría registrando un fenómeno que no se presentaba desde 1950; se tendrían tres temporadas de lluvias seguidas y no tendríamos temporada seca. La recomendación a las comunidades es no hacer actividades al aire libre en zonas de quebradas y ríos porque se puede presentar crecientes súbitas y avenidas torrenciales", manifestó Ramírez.

En este momento para el departamento de Risaralda, persiste la alerta roja por la probabilidad de deslizamientos de tierra en Pereira y Belén de Umbría y la alerta naranja por posibles crecientes de los ríos Otún y Risaralda.