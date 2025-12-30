Aumentó a $3.300 el pasaje de buseta en Ibagué para el año 2026

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué y el gremio del transporte esperaron a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijara el aumento del salario mínimo para el año 2026, con el fin de incrementar la tarifa del transporte público colectivo en la ciudad.

Según informó el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Rodríguez, el pasaje de buseta aumentará un 13 % a partir del jueves primero de enero, debido al incremento del 23,5 % del salario mínimo.

De esta manera, el pasaje de buseta tendrá un incremento de $400, pasando de $2.900 a $3.300 de lunes a sábado, y de $3.000 a $3.400 los domingos y días festivos. Esta decisión busca mantener un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio de transporte público y el cuidado del bolsillo de los ciudadanos que utilizan el transporte público en la ciudad, según el funcionario.

“Hemos concertado no subir las tarifas diferenciales que tenemos para el sector rural, esto en aras de poder sostener el equilibrio económico en el sector campesino”, indicó Ricardo Rodríguez.

Se trata del aumento más alto en las tarifas del transporte público en Ibagué, por lo menos en su historia reciente, lo cual guarda una estrecha relación con el incremento del salario mínimo, como reconoció el secretario de Movilidad.