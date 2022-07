Cierre total de la variante La Romelia - El Pollo por un derrumbe

Este derrumbe reportado en la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 1 +600, obligó a las autoridades a desviar el flujo vehicular a la altura de la glorieta de Mercasa, lo que genera un fuerte trancón por la avenida 30 de agosto. Según el reporte de Alejandro Arango, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, hasta el momento se descarta que haya personas atrapadas por el material que cayó sobre la carretera nacional.

"Cuatro maquinas de rescate, personal de Invías, Diger y los organismos de socorro, hasta el momento no hemos evidenciado o localizado personas atrapadas, estamos realizando con la maquinaria amarilla el movimiento de la tierra con el fin de verificar, igualmente lo estamos haciendo con nuestro caninos de búsqueda y rescate pero hasta el momento no tenemos información sobre personas atrapadas. Seguiremos trabajando en el sitio y esperemos que no se encuentre ningún ciudadano", manifestó el director de Bomberos Pereira.

Por su parte Alexánder Galindo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo en Pereira, asegura que aún no se determina la cantidad de tierra que cayó sobre la vía y por esa razón el Invías que es el responsable de la carretera nacional, hace presencia desde ayer con maquinaria amarilla para atender dicha emergencia.

"Más o menos a las 3:10 de la tarde de este lunes, tuvimos un reporte de un deslizamiento de tierra que ocurrió en La Romelia - El Pollo, desde ese momento hacen presencia todos los equipos en el terreno, tenemos maquinaria en el sitio, el operador de la carretera que es Invías está al frente de la emergencia en compañía del Cuerpo Oficial de Bomberos", explicó Galindo.

Finalmente, se deberá realizar un monitoreo al talud para determinar el estado de la montaña y si genera un riesgo mayor frente a la probabilidad de nuevos deslizamientos. Hay que aclarar que el terreno que se desprendió en la tarde del lunes 25 de julio, está en otro sector al que presentó la emergencia en la zona de Porta de la Villa.