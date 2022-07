Turista denunció ser agredido por empleado de un hotel en Cartagena

Ante la Fiscalía General de la Nación denunció al Hotel Regatta Cartagena, su representante legal y una persona indeterminada, el turista bogotano identificado como Gerfried Pinto Maturana, quien aseguró ser víctima de una agresión por parte de un empleado del lugar.

El afectado contó que el hecho se presentó el domingo 17 de julio en pleno lobby del hotel luego de llegar a las 5:19 de la tarde de un paseo en las Islas del Rosario. El visitante expresó que la recepcionista le indicó que debía pagar un dinero adicional por no cumplir con la hora del checkout que era a las 12:00 del mediodía.

Pinto solicitó permiso para subir a la habitación con el propósito de buscar dinero y poder cancelar, a lo que la empleada del hotel le advirtió que en caso de no realizar el pago solicitado se podía quedar con sus cosas o llamar a la Policía.

Acto seguido, un empleado del hotel intervino en la conversación, pero el bogotano le manifestó que no se metiera. Segundos después el trabajador presuntamente comenzó a empujarlo, lo tumbó, le dio patadas y puños en diferentes partes del cuerpo sin importar la presencia de sus dos hijos menores de edad.

Rechazamos agresiones contra nuestros colaboradores: Hotel Regatta

Hotel Regatta Cartagena, informó a la opinión pública que rechaza enfáticamente caso de agresión ocurrido en la recepción del hotel entre uno de sus colaboradores y un huésped.

Según el hotel el caso se registró el pasado 17 de julio, cuando el huésped quien debía realizar su salida a las 12 del mediodía, llegó de las islas del Rosario con cinco horas de retraso y luego que el personal de recepción le solicitara cancelar el recargo adicional, se negó y arremetió contra ellas verbalmente.

“Ya nos vamos, yo no voy a dormir aquí y a mí en las islas del rosario no me dijeron que tenía que pagar más”, dijo el huesped a las recepcionistas.

El hotel rechaza estas situaciones que van en contra del don de servicio a los turistas, que los eligen para disfrutar de sus vacaciones en Cartagena.

Desde la oficina de talento humano iniciaron las acciones para evaluar la conducta de su colaborador, quien fue llamado a descargos. “De igual manera rechazamos la agresión, discriminación, intimidación en redes sociales e incumplimiento de las políticas del hotel por parte del turista sobre la cual tomaremos las respectivas acciones legales”, expresó.