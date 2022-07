Joven denuncia presunta discriminación en restaurante de Cartagena

A través de redes sociales, Félix Ladron de Guevara, de 26 años, denunció un presunto caso de discriminación que involucra al reconocido restaurante Candé ubicado en el barrio San Diego del Centro Histórico de Cartagena.

Según el afectado, el establecimiento le habría negado la reserva “por ser cartagenero”. En la publicación hecha en su cuenta de Instagram, aseveró que todo empezó cuando quiso ingresar al lugar para disfrutar de un rato agradable con su hermana y su novio, quienes habían llegado de Estados Unidos, sin embargo, no pudieron porque los encargados de la logística indicaron que debía hacer la reserva por teléfono.

“Primero llamé yo, pero me dijeron que no había mesa a pesar de que insistí. Como yo sé cómo funciona todo aquí le dije al novio de mi hermana y le pedí que hablara en inglés como consta en el registro y él habló. Mágicamente aparecieron dos mesas una para las 7:00 y otra para 9:15 para seis personas. Cuando él me dijo eso no lo podía creer y decidimos registrar y documentar este acto de racismo de este restaurante”, contó Félix Ladron de Guevara.

El joven decidió nuevamente llamar desde su teléfono celular, pero no le contestaron. “Me tocó utilizar otro número de teléfono el cual atendieron mágicamente enseguida. Hasta donde vamos a llegar con esto, quiénes son ellos para jugar si tú tienes dinero porque eres gringo, eres blanco o mono y tú por el simple hecho de ser cartagenero, negro definitivamente no eres bienvenido aquí. Los diferentes no somos bienvenidos en este tipo de restaurantes”, expresó.

Restaurante se pronuncia

Al respecto, el restaurante Candé aseguró que el departamento de reservas recibió primero la llamada del extranjero y 40 minutos después la de Félix Ladron de Guevara.

El establecimiento reiteró que el procedimiento realizado fue el adecuado y que en ningún momento se trató de un caso de segregación o preferencias.

“El mayor orgullo del Restaurante Candé Cocina 100% Cartagenera, con 11 años de presencia en la ciudad, es ser un homenaje permanente a la cultura cartagenera. Candé no está en la ciudad solo como escenario. Candé quiere mostrar a Cartagena a través de los cinco sentidos con su equipo de más de 100 colaboradores, todos cartageneros, al igual que sus directivos y equipo artístico”, afirmó el restaurante en un comunicado.