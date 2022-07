Arrancó la huelga de hambre de trabajadores encadenados en MinEducación

A la intemperie pero desesperados debido a que cayeron en la quiebra, arquitectos, ingenieros y proveedores de insumos para la construcción dentro de otras personas, completan 6 noches y 5 días encadenados a la puerta del ministerio de educación.

La razón de su protesta, es que el consorcio G19 contratado por el ministerio de educación para la construcción de colegios públicos en todo el país, subcontrató para esos proyectos a mas de 200 empresarios de Boyacá y Santander. Pero nunca les pagó, y hoy los tiene en la quiebra; el consorcio tambien le incumplió al ministerio de educación y nunca finalizó los colegios.

Ahora, nadie les resuelve sus pagos, pese a que adelantaron un diálogo que no llego a soluciones, con el ministerio de educación.

Tras 5 días y 4 noches de estar encadenados en la puerta de @Mineducacion⁩, empresarios y trabajadores de #Boyacá y #Santander iniciaron este domingo una huelga de hambre para pedir soluciones a la quiebra en la que los dejó el consorcio G19, contratado por el Ministerio. pic.twitter.com/1UBts2rJ4F — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 10, 2022

Diego Chaparro, vocero de la manifestación, explicó que “estamos abiertos y con voluntad de dialogo, pero desafortunadamente, en una ultima mesa de trabajo, nada se pudo avanzar. El ministerio de educación actual, del presidente saliente Iván Duque, está dilatando cualquier apoyo que pueda ofrecernos para dejarle el problema al gobierno entrante, no nos quieren responder, nos dicen que por acciones presuntamente tramposas, no pueden ayudar a que G19 nos responda, y estamos desesperados. Por eso, decidimos iniciar la huelga de hambre desde el medio dia de este domingo 10 de julio, y responsabilizamos de nuestra integridad, de nuestra vida y salud a la ministra de educación saliente Maria Victoria Angulo, quien no nos ha dado la cara, nos invisibiliza estando nosotros encadenados en la puerta de su oficina, y será responsabilidad de ella nuestra suerte acá, aguantando hambre, no es justo que lo hayamos perdido todo por culpa de un mal contratista bajo la responsabilidad del ministerio”.

Los trabajadores piden que se conmuevan con su situacion, e Insisten en que la comisión d empáleme entre el gobierno Duque y Petro evalúe su caso para darle solución y que los entes de control investiguen a fondo para dar responsabilidades, pues dicen que este es un monumento a la corrupción.