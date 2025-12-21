Incautan explosivos que las disidencias de ‘Calarcá’ usarían para atentados en el Tolima

Tolima

En medio de un operativo desarrollado por tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional, fue hallado en el sur del Tolima un depósito ilegal de explosivos perteneciente al frente Joaquín González, estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

La operación se desarrolló en la vereda Tolda Blanca, corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio. Allí se encontraron 30 kilogramos de explosivos los cuales, según información de inteligencia, serían utilizados para un atentado terrorista en esta zona del Tolima.

“De acuerdo con las valoraciones técnicas, la capacidad de afectación del explosivo habría generado un radio de destrucción aproximado de 40 metros, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la infraestructura de la región”, aseveró el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

En el lugar también se encontraron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al frente Joaquín González y una batería de motocicleta; elementos con los que, al parecer, planeaban realizar actos de proselitismo u hostigamientos a la población civil.

El material explosivo fue destruido de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, mientras que los demás elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.