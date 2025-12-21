Juez ordenó ampliar las inscripciones para los candidatos a la curul de paz en el Tolima

Tolima

El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chaparral le ordenó a la Registraduría Nacional extender el plazo de inscripciones hasta el 30 de enero de 2026 para los aspirantes a la curul con la que cuentan las víctimas del conflicto armado del Tolima en la Cámara de Representantes. El juez amparó los derechos fundamentales a la participación política, igualdad y debido proceso de los aspirantes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

La acción de tutela fue interpuesta por Rider Rojas, personero municipal de Planadas, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). El funcionario argumentó que la entidad emitió tarde la resolución que regula las certificaciones de condición de víctima (requisito indispensable para postularse) y falló al realizar las campañas de pedagogía necesarias en los municipios de la Circunscripción 15: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

La decisión judicial determinó que la UARIV incumplió con su obligación de realizar campañas de pedagogía y sensibilización dirigidas a las víctimas, tal como lo ordena el artículo 4 de la Resolución 02439 del 14 de octubre de 2025.

“Estas campañas son esenciales para que las víctimas conozcan el procedimiento para obtener la certificación que las acredita como candidatas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en la Cámara de Representantes, correspondientes al periodo 2026-2030”, explicó Rojas.

El juzgado consideró que, si bien la UARIV presentó pruebas de algunas actividades de socialización realizadas en noviembre de 2025, estas se llevaron a cabo después de haber iniciado el periodo de inscripciones el 8 de noviembre, lo que generó un perjuicio a los potenciales aspirantes.

La resolución de la UARIV establece que la solicitud de certificación debe presentarse hasta 15 días hábiles antes del cierre de inscripciones y que el trámite puede tardar hasta 15 días hábiles más, lo que hacía imperativa una socialización inmediata y previa.

“Este fallo representa un avance significativo en la garantía del derecho a la participación política de las víctimas, buscando corregir fallas en la implementación de mecanismos de justicia transicional, como las curules de paz creadas por el Acto Legislativo 02 de 2021”, concluyó el delegado del Ministerio Público.

Hasta ahora se han inscrito 14 candidatos para ocupar la curul de las víctimas del conflicto armado del Tolima en la Cámara, número que podría aumentar tras la decisión del Juzgado de Chaparral.