Mineducación no puede asumir deudas de G19 que incumplió en Boyacá

La construcción de 536 colegios nuevos o ampliados en todo el país, es el compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

Sin embargo, ha sido todo un dolor de cabeza finalizar completamente y a tiempo los colegios públicos en todo el país, que le encomendaron al Consorcio G19, el cual resultó incumplido y moroso con todas las partes.

Por eso, el FFIE tuvo que aplicar los mecanismos contractuales correspondientes que dio lugar a la terminación anticipada por incumplimiento de los contratos con la firma G19, que tenía asignada la construcción o ampliación de 27 colegios en Boyacá.

“Ante esta circunstancia, y surtiendo el debido proceso, el FFIE ha adoptado todas las medidas técnicas, legales y jurídicas ante el incumplimiento del contratista e inició el proceso para reasignar estas obras y así lograr su culminación”, dijo la gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, Adriana González.

Y es que G19 dejó millonarias deudas a sus proveedores subcontratados en Boyacá y Casanare. Veinte de ellos, en representación de al menos 200 víctimas de G19, desesperados decidieron encadenarse frente al ministerio de Educación en Bogotá desde este miércoles 6 de julio, pernoctaron allí, y a esta hora permanecen protestando de manera pacifica para intentar recuperar algo de lo que les deben de su trabajo.

“El FFIE lamenta las afectaciones que el incumplimiento de este contratista generó a las comunidades educativas de estas instituciones, pero reitera que la reasignación de los contratos permitirá reiniciar las obras y avanzar en su construcción para que pronto puedan estar al servicio de miles de estudiantes”, explicó González.

Entre tanto, dijo que “los directivos del FFIE se reunieron los días 24 y 29 de junio de 2022 en Sogamoso (Boyacá), con personal que manifestó ser proveedores del contratista G19, a quienes se les explicó el incumplimiento que dio lugar a la terminación anticipada de todos los acuerdos de obra y la imposibilidad del FFIE de asumir las deudas que G19 haya contraído durante la ejecución del proyecto, dado que se trata de contratos entre privados”

Mencionó que en la sesión de trabajo del 29 de junio, en conjunto con la interventoría, se diligenció un formato que relaciona las dudas informadas por los proveedores para que la interventoría las tenga en cuenta durante la liquidación de los contratos, teniendo como requisito que los saldos derivados de esta liquidación solo podrán ser desembolsados luego de que el contratista presente el paz y salvo de los proveedores.

“El FFIE se permite aclarar que su relación contractual era con la firma G19 y no con sus proveedores o contratistas; razón por la cual no puede asumir los compromisos contractuales, deudas o acuerdos de pago que G19 haya tenido con otras empresas en el marco de la ejecución de los proyectos, dado que se trata de relaciones comerciales entre privados y no directamente con el Fondo. Asimismo, el FFIE avanza en las acciones legales correspondientes por los perjuicios causados”, sostuvo la directora del FFIE.

Finalmente destacó que, hasta la fecha, y gracias a las decisiones tomadas por el actual Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional a través del FFIE ya ha terminado 285 colegios nuevos o ampliados en todo el país, que hoy están beneficiando a más de 241 mil niños, niñas y jóvenes.