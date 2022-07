Empréstito de $100.000 millones ya habría sido aprobada por los concejales de Neiva

Una vez más se enciende la polémica por el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Neiva, donde se busca la aprobación de $40.000 millones con el fin de ejecutar obras planteadas en el Plan de Desarrollo.

Los concejales Lourdes Mateus y Amín Losada fueron los primeros en manifestar su negativa ante el proyecto, la primera aduciendo que no se le puede otorgar más recursos a un mandatario con investigaciones en curso por malos manejos de dineros públicos.

Mientras que Losada afirmó que no se puede endeudar más al municipio, y tampoco asignar más recursos a un gobierno al cual no le restan sino un año y 5 meses de mandato, y el cual tampoco ha avanzado en la inversión de recursos del anterior empréstito de 60 mil millones de pesos.

Ante esto, el secretario de Hacienda Oscar Londoño, respondió que la solicitud del empréstito no es diferente al que ya los concejales habían aprobado en el Plan de Desarrollo luego que el alcalde Gorky Muñoz se posicionara.

Además, explicó que los recursos de los $60.000 que fueron aprobados el año pasado ya se están ejecutando y se espera que en los ´próximos días se dé a conocer el avance de las obras que se realizan con estos recursos.