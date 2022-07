Cobraron $110.000 a turistas por “pruebita” de una ostra en Playa Blanca

Nuevamente Playa Blanca en la isla de Barú, zona insular de Cartagena, es escenario de polémica por cobros excesivos a turistas. Esta vez el afectado fue Julián Alvarado, un turista bogotano quien decidió disfrutar del hermoso paisaje que ofrece este balneario junto a su esposa.

A través de su cuenta de twitter, el visitante denunció que todo inició cuando un vendedor le entregó una ostra de “regalo” para que la probara, sin embargo, tras degustarla el hombre se levantó y le dijo al turista que le debía 110 mil pesos.

“Ayer estuve con mi esposa en Baru, pasó un vendedor, ofreciendo cangrejos y ostras, me entregó una y me dijo que era un regalo (que era de mal gusto no recibirle a un negro, el regalo que te ofrecía) le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo. Cuando le recibo el regalo, se sienta y empieza a abrirlo para mostrarme cómo era la ostra, enseguida me dijo pruebe, cuando se levantó dijo que le debía $110.000. Le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada”, manifestó el afectado.

Julián Alvarado narró que luego de sostener una fuerte discusión con el vendedor lograron pagar 15 mil pesos por la supuesta “pruebita” gratis.

“Le dijimos que trajera a la policía porque no íbamos a pagar absolutamente nada, el señor me dijo que entonces le diera 80 mil, le dije que no, después 50, le dije no, finalmente mi esposa enojada le dio 15 mil pesos y le dijo que se fuera o sino que llamaría a la policía”, puntualizó.

Hasta el momento la Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo no se han referido al respecto.