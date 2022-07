Bus escolar con el que se accidentó menor tenía sobre cupo

Omar Gyobany Daza Joya, un menor de 11 años, fue la víctima fatal al momento de que se abriera la puerta de un bus escolar y lo oprimieran las llantas traseras en la troncal del norte, en San José de Miranda.

De este hecho se supo que el bus tenía sobre cupo, es decir, habían 41 niños trasnportados con una capacidad de 29 y no había auxiliar de transporte. Lo peor de todo este incidente vial, es que ya se había reportado, pero no hubo gestión por las autoridades.

Puede leer:

Con lágrimas la personera de San José de Miranda, Sandra León León, contó lo sucedido. "Ese era uno de los vehículos que se había informado que tenía sobre cupo, no había auxiliar, desafortunadamente, no fue posible solucionar las dificultades administrativas y logísticas para que esto no se diera".

El Icbf está atendiendo el caso con los estudiantes que evidenciaron el hecho y también con los familiares del menor fallecido.