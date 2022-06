Cerca de 50 mil neivanos corren el riesgo de salir del Sisbén

Luego de entrar en vigencia el decreto 616 del Ministerio de Salud y Protección Social, que modifica algunos artículos y títulos del Decreto 780 de 2016 para incorporar la contribución solidaria como uno de los mecanismos de afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ha puesto en riesgo a cerca de 50 mil neivanos.



De acuerdo al director de la oficina del Sisbén de la ciudad, Antonio Torres, se aproxima el límite de tiempo para que las personas puedan actualizar sus datos y así evitar quedarse sin este servicio por no adelantar la nueva encuesta.



Las razones por las que aún no se ha avanzado según Torres, ha sido por inconvenientes en la nueva plataforma o porque aún las personas no han entregado la información para realizar las respectivas visitas por lo que, instó a que los neivanos que aún no han sido censados, se acerquen a las oficinas de la entidad para agendar las respectivas citas.

Además, recalcó que se estaría solicitando al Gobierno Nacional ampliar los plazos puesto que la ciudad al igual que otras regiones del país, no alcanzan a cumplir con las fechas estipuladas las cuales se vencería a finales del mes de julio.