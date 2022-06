Cerca de $400 mil millones en proyectos con regalías estancados en el Huila

A pocos meses para que culmine la administración de Luis Enrique Dussan, son cerca de 139 proyectos que se estarían viendo estancados, según el mandatario por las diferentes ‘maniobras’ que pone el Gobierno Nacional a la hora de girar los recursos para poder ejecutar los mismos.

El gobernador del Huila, dijo que se han presentado varios proyectos, sin embargo, los cambios de lineamientos constantes no permiten que avance la ejecución de los mismos.

“Hay muchas restricciones en lo público, primero, el Sistema de Regalías, a pesar que dicen que se descentralizó eso no es tan cierto, seguimos con muchas limitaciones… No hemos podido desarrollar proyectos productivos con regalías porque hay una restricciones en la metodología que realmente no hemos podido hacerlo, nos ha tocado ejecutar proyectos con nuestros propios recursos”, explicó el gobernador.

Sumado a lo anterior, el mandatario dijo que en su administración le ha tocado ejecutar proyectos de administraciones anteriores, lo que no le ha permitido avanzar en las propuestas planteadas de su gobierno.

“Hay que decir, es que nos ha correspondido ejecutar la mayor parte de los proyectos del gobierno anterior, incluso de gobiernos anteriores. Más de $700.000 millones en proyectos apenas iniciando la ejecución”, concluyó.