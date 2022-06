Los que ganaron y perdieron en Antioquia con la victoria de Gustavo Petro

Luego de que se conociera que Gustavo Petro ganó la segunda vuelta presidencial quedaron muchos ganadores y otros quemados por los apoyos que movieron en Antioquia en estas elecciones.

Entre los ganadores se puede destacar a Julián Bedoya, del partido Liberal quien no participó en los comicios de marzo pero es considerado uno de los políticos que más mueve maquinarias electorales en el departamento.

León Fredy Muñoz, del partido verde, hizo parte de los políticos de ese partido que dejaron solo a Fajardo y abiertamente se unieron a la candidatura del Pacto Histórico.

Estos políticos son considerados tradicionales en el departamento, por lo que el reto del presidente electo es poder tener un buen ambiente entre ellos y las bases petristas en el departamento, así lo indicó el profesor y analista Gustavo Duncan.

“Lo que se va a dar es el pulso entre el petrismo puro y esos nuevos sectores del establecimiento que se acomodaron con Petro que van a querer gobernar más dentro de los términos tradicionales, mientras que el petrismo puro va a querer buscar salidas más disruptivas durante su gobierno”.

El excandidato a la presidencia, Luis Pérez Gutiérrez, quien se retiró de la contienda electoral y aunque durante estas semanas no habló abiertamente sobre a quién apoyaría, ahora sale a felicitar al presidente en sus redes sociales “Alegría y felicitación a Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Le auguro un gobierno de excelencia y unidad, para que las ideas nuevas y progresistas se hagan realidad en el país”.

Por supuesto, Daniel Quintero, quien fue suspendido por su presunto favorecimiento a la campaña de Petro, y su administración se movió en medio de cientos de denuncias, además de las renuncias de varios funcionarios de confianza para trabajar con el Pacto Histórico.

Pero ¿realmente Rodolfo Hernández perdió? Responde el docente Duncan.

“Uno podría pensar que Hernández fue un perdedor, pero hasta donde llegó y la votación que obtuvo fue sorprendente, en ese sentido uno no podría verlo como derrotado, el problema que existe con Hernández, es que uno no ve que sea capaz de construir nada con esos más de diez millones de votos que obtuvo. No lo ve uno formando un bloque de oposición o liderando una serie de sectores de la sociedad”, agregó el experto.

Entre los perdedores, están Sergio Fajardo a quien decenas de personas abuchearon por votar en blanco, así como Federico Gutiérrez quien a pesar de darle su apoyo a Rodolfo Hernández no logró endosar su votación al ingeniero, además Mauricio Tobón excandidato a la gobernación y ficha de Luis Pérez quien era el coordinador de la campaña en Antioquia.