Campaña de Rodolfo en Medellín le pondrá la lupa al reconteo de votos

La sede de Rodolfo Hernández, acondicionada para recibir los resultados estaba ubicada en el barrio Buenos Aires de Medellín, en la estación Bicentenario del Tranvía del Metro. Allí antes de que Caracol Radio anunciara que Gustavo Petro es el nuevo Presidente de la República, los resultados los estaban esperando 15 personas, al término de los escrutinios la cifra llegó a 25. Los mismos colaboradores y voluntarios de la campaña del ingeniero se quejaron del poco acompañamiento de los simpatizantes en la espera de los resultados.

Luego de conocer la mala noticia para los rodolfistas, los colaboradores de la campaña, entre ellos, Hernán Echeverri, uno de los líderes voluntarios de la campaña en Antioquia, aseguró que por ahora no reconoce el resultado de las elecciones y que por el contrario se concentran desde el departamento y el país a ponerle la lupa al reconteo, porque piensa que recuperarán más votos de los que hoy dicen los boletines de la Registraduría.

“Nos llena de esperanza para conseguir en el escrutinio de reconteo el número de votos necesarios. Nosotros no reconocemos ese resultado, si lo hiciéramos no nos iríamos para el reconteo y para los comités de escrutinio en Colombia y es lo que vamos hacer, estar allá como unos guerreros como unos escuderos del proceso electoral y por la democracia”.

El líder de la campaña en Antioquia argumentó por qué creen que se perdieron votos en el reconteo de la primera vuelta y porque podrían alcanzar el éxito en esta segunda vuelta.

“Es que en un puesto de votación un candidato tenía 260 votos y cuando pedimos reconteo solamente eran 60 votos, una diferencia de 200 votos. En otro puesto y para otro candidato, en una mesa teníamos un resultado de 140 votos y cuando pedimos reconteo sólo eran 40, eso sí es tendencia nacional que seguramente fue tendencia se puede conseguir que el resultado cambie y que Rodolfo Hernández sea presidente”.

Explicó que si esto no se logra, el señor Hernández será congresista y desde este escenario apoyará las políticas del nuevo gobierno que estén alineadas con las de ellos, pero le harán oposición a otras que no beneficien al pueblo colombiano, recalcó.

Otro de los colaboradores y abogado de la campaña Franklin Rodríguez, indicó que solo esperan que el gobierno del electo presidente Petro les permita hacer control político a su gobierno, en pro de los colombianos.

“Que se respete el imperio de la ley, la división de poderes. Que sea un buen presidente es lo que nosotros necesitamos y también nosotros podamos hacer un buen control político”.

En cuanto a los seguidores, de los pocos que asistieron, todos resumen el comentario en que solo esperan que el nuevo presidente cumpla lo que prometió en campaña.

Hugo Álvarez: “La verdad tenemos una inmensa tristeza, una incertidumbre muy grande con este presidente, ojalá nos equivoquemos por el bien de nuestra patria. Ojalá cumpla lo que prometió por beneficio de todos los colombianos, no en beneficio personal y esperar que si hay un cambio que sea positivo, no negativo”.

Andrés Gómez Pineda: “Que cumpla, que haga obras de caridad con la gente pobre, que la gente vea que si es un buen presidente y que ojalá la gente no se haya equivocado”.