60% de avance en relimpia del cauce del Arroyo Grande en Arroyohondo

El mantenimiento y relimpia de 500 metros lineales del cauce del Arroyo Grande en Arroyohondo, Bolívar, obra que lleva un avance del 60%, acabaron con el fantasma de las inundaciones, pese a los fuertes aguaceros que han caído en los últimos días.

Glorismel Orozco Carrillo, quien se dedica a oficios varios, señaló que son mas de 200 familias las beneficiadas con esta obra. “Aún no ha terminado y ya estamos viendo los beneficios, pues en estos días el arroyo se ha crecido, pero gracias a la ampliación y a la limpieza el agua sigue su curso”, dijo.

Cuenta que hace unos años por poco pierde a sus hijos en una creciente súbita. “Era la una de la madrugada cuando sentimos un ruido feo, era el arroyo que se había desbordado y el agua estaba inundando la calle y la casa. Cargué a mis hijos y como pude los saqué con la ayuda de mi compadre Julian”.

“Este arroyo tenía dos metros (de ancho). Gracias a Cardique ahora tiene 13 metros. Con la ampliación del cauce ya la creciente no nos afecta y no se desborda”, aseguró. Por su parte, Francisco Orozco Guerrero, otro habitante de Arroyohondo, resaltó que los trabajos se han desarrollado ordenadamente, ampliando el cauce y dejando bien cimentadas las orillas. “Yo agradezco a Cardique porque caramba ya no vamos a padecer por las inundaciones. La verdad estamos felices”, dijo.

Por su parte, voceros de la entidad indicaron que aunque la entrega de la obra está programada para agosto próximo, es probable que culminen antes. “Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad, sobretodo en la siembra de árboles en la orilla del arroyo y en otros sitios del pueblo”, dijo.

“Estos trabajos de relimpia Cardique los priorizó en su Plan de Acción Institucional concertados con la administración municipal y la comunidad de Arroyohondo, con el objeto de retirar todo tipo de basuras y residuos sólidos de los cauces intervenidos, lo que evitará que se contaminen los ecosistemas aguas abajo. Cómo se puede observar también trae muchos beneficios adicionales a las comunidades de nuestra jurisdicción”, dijo Angelo Bacci Hernández, director de Cardique.