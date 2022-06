Gobierno Nacional busca reformular vigencias futuras para el río Magdalena /

Desde Cartagena, el Presidente Iván Duque confirmó que no se presentaron proponentes para la licitación de recuperación del río Magdalena.

Aunque no se presentaron propuestas para participar del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, el Presidente Iván Duque destacó que no es una frustración y por el contrario piensan realizar unos ajustes a la convocatoria para hacerla más sólida.

“No se presentaron y muchos piensan que esta es una frustración, creo que esa palabra no cabe, creo que se han hecho los intentos en el pasado y no se logró en esta ocasión tal vez por múltiples razones y tal vez interés, pero lo que puedo decir es que no nos vamos a paralizar. Desde ya he dado instrucciones a la ministra de Transporte Ángela María Orozco para que se analice la posibilidad de reformular esas vigencias futuras y hacer un documento de política pública para avanzar en un proyecto de puerto de aguas profundas que también contribuya a eso navegabilidad en la salida por parte del río Magdalena.”

Dentro de las modificaciones que se harían estaría la de hacer unos cambios a las vigencias futuras que se habían destinado para el proyecto y que ascienden a los 1.53 billones de pesos.