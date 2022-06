Contratistas y manipuladoras de antiguo operador del PAE realizaron plantón

Con pitos y pancartas, contratistas y manipuladoras del antiguo operador del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena realizaron una protesta en los bajos de la Alcaldía ante los incumplimientos de los pagos por sus labores realizadas.

Carlos Viaña, contratista encargado del transporte de las raciones alimenticias con el antiguo operador, explicó que pese a las acciones jurídicas instauradas contra las Uniones Temporales Cartagena Express y Por los Niños de La Heroica todavía le adeudan dos meses por las tareas hechas dentro del contrato.

"Todavía se nos adeudan el mes de marzo y abril por concepto de unos 86 millones de pesos. No he tenido respuesta del antiguo operador. Queremos que el Distrito sirva de mediador ante la Bolsa Mercantil para que nos respondan por los pagos. Interpuse una acción jurídica, ya se agotó el recurso de la conciliación al cual ellos no asistieron y hasta ahora no he tenido ningún tipo de comunicación con Cartagena Express y la UT por Los Niños de La Heroica", manifestó.

Viaña advirtió que los transportadores subcontratados no dejarán que arranque el nuevo operador del PAE si la situación no cambia. "Se le va a complicar la situación a la nueva empresa porque los transportadores están dispuestos a no dejar que inicie. Ellos también quieren sus pagos, este tema nos dejó deudas que son impagables", reiteró el excontratista.

Por su parte, Vanessa Guzmán, quien estaba vinculada como manipuladora con el antiguo operador, denunció que les adeudan tres de los cuatro meses que laboraron. "Solo nos pagaron el mes de enero prácticamente trabajamos fiado. Nosotros tenemos deudas en nuestros hogares no es justo", sentenció.