Concejales de Cartagena cuestionaron al nuevo operador del PAE

La secretaria de educación Olga Elvira Acosta, presentó informe de gestión ante el Concejo de Cartagena en el cual informó que esta dependencia cuenta con 8 programas y 25 proyectos de inversión y que atienden un total de 369 instituciones educativas, que para el programa de modernización y fortalecimiento de la gestión educativa del distrito de Cartagena hay un presupuesto aprobado de $421.800.000 millones de pesos del cual $186.512.074. equivalentes al 44% han sido ejecutados.

Los concejales Cesar Pion y Carlos Barrios afirmaron que el informe estaría incompleto porque no hay una línea base de lo que es el plan de desarrollo con el fin de aterrizarlo al año 2022 con los porcentajes y metas que se atacaron en estos dos años y medio.

Por otra parte, el concejal Óscar Marín hizo un análisis completo con relación a la contratación del PAE en la Bolsa Mercantil de Colombia y los errores que han llevado a que esta se haya declarado desierta en tres ocasiones. Además, se refirió al operador al que al parecer le fue adjudicado el nuevo contrato.

“Al parecer se lo adjudicaron a la fundación Banco de alimentos Paz con propósito, que es una empresa de Bogotá. Si ellos para venir a operar en Cartagena no tienen la infraestructura que aquí se exige que tengan, la bodega de almacenamiento, transporte refrigerado, marítimo y terrestre para atender 181 sedes educativas tanto en corregimientos como zona insular, estaríamos fallando una vez más y demostrando que la bolsa mercantil no es la más apta para la contratación del PAE”.

Apoyando esta hipótesis, el concejal Luder Ariza presentó un video donde se evidencia que el contratista que sería el ganador en la bolsa mercantil del PAE ha quedado mal en Bogotá, lo cual genera preocupación.



La concejal Liliana Suárez recalcó la importancia de que este contrato se dé a cabalidad, “Lo más importante es la permanencia de los niños en las instituciones educativas, que no vaya a haber deserción escolar. Porque todos sabemos que lo que transforma una sociedad es la educación”, expresó la concejal del partido ASI. Además, pidió conocer el avance porcentual en la ciudad y los corregimientos sobre temas como bilingüismo, el de la preparación del Icfes y sobre cómo van las instituciones educativas con la contratación del personal psicosocial por número de estudiantes.

Los concejales Javier julio, Sergio Mendoza y Carlos Barrios, apoyaron lo expuesto por el concejal Óscar Marín, en cuanto a que la bolsa mercantil no es la más idónea para la contratación del PAE, pues se ha evidenciado a lo largo de las diferentes contrataciones que han fallado.

“Si la administración se ha dado cuenta que esta modalidad no está funcionando, no está siendo la adecuada para la alimentación de los niños, entonces debe buscar otra modalidad que si sea efectiva y que logre evitar que esa contratación no se logre permear por las mafias que están detrás de la alimentación escolar”, dijo Mendoza, concejal del partido Alianza Verde.