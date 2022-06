El tamal tolimense se abre paso en España

El auténtico tamal tolimense se abre camino en Cantabria, España, gracias a la visión de una emprendedora ibaguereña quien hace ocho años lo comercializa en el país ibérico.

Luz Stella Espinosa creció en la Capital Musical apoyando a su mamá a preparar tamales y hoy ese conocimiento le ha servido para proyectar esa tradición en el exterior donde se radicó hace una década para buscar nuevos horizontes.

"Hace nueve años hago tamales en España. Inicié con 50 platos ofreciéndole a los conocidos, amigos cercanos, pero poco a poco fui aumentando la cantidad porque los clientes hablaban de mis tamales, y me recomendaban con otras personas. Hoy en día tengo que hacer como mínimo 100 tamales para que no se me queden personas sin el producto", señaló la ibaguereña.

Su abuela, sus primos, y gran parte de la familia ha salido adelante gracias a esta tradición que tuvo sus orígenes en el barrio Gaitán de Ibagué. Aunque en el exterior no es fácil encontrar los ingredientes para la preparación de este alimento, Stella hizo enlace con una distribuidora de productos latinos para mantener el sabor original.

"Para mí es una satisfacción poder elaborar este plato típico de mi tierra tolimense, para que las personas que vivimos lejos podamos disfrutar de la comida que tanto añoramos de nuestro país. Es un orgullo también saber que cada vez más españoles saben qué es un tamal y lo disfrutan", concluyó la emprendedora.

A propósito de tamal, en Ibagué en el marco de la fiesta del San Juan se celebrará este 24 de junio una nueva jornada dedicada a este plato típico.