Aumentarán los recursos para la atención de emergencias en Risaralda

De cara a las múltiples emergencias que se siguen presentando en el departamento y teniendo en cuenta las alertas que hay para los 14 municipios risaraldenses, la Asamblea Departamental aprobó un proyecto de ordenanza que permite aumentar los recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuestas ante las emergencias que se podrían registrar.

La coordinadora de Gestión del Riesgo en Risaralda, Diana Carolina Ramírez, indicó que el aumento para este fondo es de 300 a 1.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes y que aunque es no es el único rubro con el que contará el fondo, sí es el monto mínimo para iniciar sus operaciones.

"El principal alcance de la modificación de la ordenanza es el aumento de la base de los recursos. Eso no quiere decir que sea el único recurso que le entra al fondo sino que el fondo no podrá iniciar si no tiene mínimo 1.000 salarios mínimos. La otra modificación que se realizó fue que ajustó la junta consultora del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo", explicó.

La inversión para la atención de emergencias ha incrementado en los últimos años. En el año 2020, la gestión del riesgo en el departamento pasó de 1.800 a casi 10 mil millones y en 2021 fueron cerca de 30 mil millones para atender afectaciones en sectores como vivienda, vías, educación, acueductos, agro, entre otros.